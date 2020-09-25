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Dede Korkut Anıtı yerine monte edildi

Türk Dünyası’nın birleştirici unsuru Dede Korkut’un 2019 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne girmesinin ardından Bayburt Belediyesi tarafından yaptırılan anıt yerine monte edildi.

Türk Dünyası'nın birleştirici unsuru Dede Korkut'un 2019 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne girmesinin ardından Bayburt Belediyesi tarafından yaptırılan anıt yerine monte edildi.


Dede Korkut rölyefi ile Korkut Ata'nın Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne girdiğine dair Bayburt Belediyesine takdim edilen belgenin kopyasının da yer aldığı anıt Saray Bahçesi'ne yerleştirildi.


Anıtın konulmasını yerinde takip eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl 25.'sini düzenlediğimiz Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine davetimizi kırmayarak iştirak eden UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz bey tarafından Dede Korkut'umuzun UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alındığına dair belge tarafımıza teslim edilmişti. Hem Türk Dünyasının Korkut Ata'sının bu listeye girmesi, hem de buna dair belgenin Dede Korkut şehri olan Bayburt'umuza takdim edilmesi bize unutulmaz bir sevinç yaşattı. Dede Korkut Türk dünyası için önemli evet ama Bayburt için ayrı bir önemi var. Çünkü Bayburt'umuz Dede Korkut hikâyelerinde mekân ismi olarak geçmektedir ve Dede Korkut'un mezarı şehrimizde Masat Köyü'nde yer almaktadır. Bayburt'un bu kimliğini gelecek kuşaklara taşımak adına bir nişane olacak bu anıtı yapmayı uygun gördük.” diye konuştu.

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