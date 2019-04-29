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Dede Korkut Hikayelerinin yeni nüshası bulundu

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof.

Dr. Metin Ekici, Dede Korkut Hikayelerinin yeni nüshası "Salur Kazan'ın Ejdarhayı Öldürmesi" hikayesinin anlatıldığı yeni nüshasnın bulunduğunu bildirdi.


Vatikan ve Dresden'deki ilk iki nüshadan daha eski olan el yazması Türk kültür ve yazın dünyasının tarihi derinliklerine ışık tutacak. Büyük keşfi Türkiye'ye duyuran Prof. Dr. Metin Ekici, Kazakistan'daki bazı bilim insanları ve araştırmacıların, ellerinde bulunan Dede Korkut'un 13'üncü destanına ait nüshanın kopyasını kendileriyle paylaştıklarını belirtti.


Bayburt Üniversitesi organizasyonunda, Bayburt Valiliğinin katkıları, Türk Dil Kurumu ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumun da konuşan Dr. Metin Ekici, “Bugün Türkistan coğrafyasından tespit ettiğimiz PDF olarak bize gönderilen yeni bir metni paylaşacağız. Ve bilinen 12 kola 13. Bir boy olarak Salur Kazan'ın ejderhayı öldürmesiyle ilgili anlatmayı da ekleme günü de Bayburt'a kısmet olacak bunu paylaşmak istedim” dedi.

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