Demirözü Baraj Gölü'ne yerli ve yabancı turist akını

Bu yıl bunun iki katı ya da üç katı bir beklentimiz var” dedi.

Demirözü ilçesine, tarım arazilerinin sulaması için yapılan Demirözü Barajı'nın ilçe belediyesinin girişimleriyle turizme açılmasının ardından vatandaşların ilgisi artarak devam ediyor.

Bölgenin en önemli turizm mekanlarından biri haline gelen Demirözü, son olarak Karadeniz Bölgesi gazetecilerini ağırladı. ‘Dirliş' adı verilen baraj üzerindeki tekneyle tur atan ve baraj etrafındaki otantik restoranda Bayburt alabalığının tadına bakan 50'ye yakın gazeteci, Bayburt'ta unutamayacakları bir gün yaşadı.

Demirözü Belediye Başkanı Aslan Gürer de misafirleri ilçelerinde ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, “Geçen yıl 50 bin ila 80 bin arasında turist ağırladık. Bu yıl bunun iki katı ya da üç katı bir beklentimiz var. Baraj etrafında peyzaj çalışmalarına başladık. Eksik kalmış durumlar vardı onları düzenlemeye başladık. Sağlıklı bir şekilde bu çalışmalarımızı da tamamlayıp misafirlerimize en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise kenti ziyaret eden gazetecilerin ilçeye hayran kaldıklarını belirterek, “Demirözü Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten burası Bayburt için önemli turizm mekanlarından birisi ve bunu tüm Karadeniz'e tanıtma imkanı bulduk. Yaklaşık 2 bin rakımda tekne turu yapan gazeteci arkadaşlarımız da ilk defa bu kadar serin ve otantik bir ortamda tekneyle gezme imkanı buldu” dedi. Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen ise, belediyenin baraj etrafında yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsederek, Başkan Aslan Gürer'e yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun da programa katılarak ilçeye gelen tüm misafirlerle tek tek ilgilendi.