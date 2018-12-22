Demirözü Barajı değerlendirme toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'un yanı sıra DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Kağan Şan, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, DSİ Bayburt Şube Müdürü Recep Ergen, projeyle ilgili kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Değerlendirme toplantısında Demirözü Barajı sulama sahası tarla içi çalışmalarının belirlenmesi, projeye ait işler ve burada çıkan ve çıkabilecek sorunlar görüşüldü.

Toplantı daha sonra vatandaşların sorun, şikayet ve önerileri, yetkililerin sorulan sorulara cevapları ve önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilmesinin ardından sona erdi.