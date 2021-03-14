Demirözü Barajına Özendiren Projenin destek sözleşmesinin imzaları atıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 36 milyon TL bütçeli “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan başarılı projelerin destek sözleşmelerinde ilk imzalar atıldı.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Demirözü Belediye Başkanlığı tarafından yürütülecek olan projede; Demirözü Barajı çevresinde mevcut kurulu tesislere ek olarak macera parkı, zipline, dev salıncak, yürüyüş yolları ve peyzaj çalışmaları da eklenerek doğa turizmi ve alternatif turizme katkı sağlayacak bir alan oluşturulması planlanmakta.

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin “Hayvan Hastalıklarında Teşhis, Çiftlikten Çatal'a Başarı” isimli projesi kapsamında, Erzincan'da kurulacak olan hastalık teşhis laboratuarı ile klinik hayvan hastalıklarının teşhisinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Hastalıklara karşı kullanılacak kimyasal bileşiklerin en doğrusunun seçimi gerçekleştirilerek hastalıkların giderilmesi, hayvan kayıplarının en aza indirilerek ekonomik kaybın azaltılması hedeflenmekte.

İmza töreninin sonunda, bölgesel kalkınmaya direkt katma değer sağlayacak proje fikirleri ve yapılacak işbirlikleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.