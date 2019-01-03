Demirözü Belediyesinin kar mesaisi

Yoğun kar yağışlı ve soğuk geçen kış mevsiminde ilçede yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen; "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yenilenen araçlarımızla vatandaşlarımıza hizmete devam ediyoruz. Bu kapsamda; Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından geçtiğimiz günlerde yoğun yağan kardan dolayı ilçe merkezimizin giriş yeri ve pazar alanındaki kapanan yolları ve kaldırımları temizleme çalışmasını gerçekleştirdik" dedi.