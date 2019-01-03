Demirözü Belediyesinin kar mesaisi

Demirözü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.
Yoğun kar yağışlı ve soğuk geçen kış mevsiminde ilçede yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen; "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yenilenen araçlarımızla vatandaşlarımıza hizmete devam ediyoruz. Bu kapsamda; Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından geçtiğimiz günlerde yoğun yağan kardan dolayı ilçe merkezimizin giriş yeri ve pazar alanındaki kapanan yolları ve kaldırımları temizleme çalışmasını gerçekleştirdik" dedi.