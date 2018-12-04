Demirözü Kaymakamı Coşkun muhtarlarla buluştu

Düzenlenen toplantıya Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra kurum amirleri de katıldı.

Metruk binaların durumu, köylere yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar, köylerin ve mahallelerin sorunlarının görüşüldüğü toplantı; kurum amirlerinin bilgilendirmeleri ve fikir alışverişinde bulunulması ile devam eti.

Düzenlenen toplantı daha sonra kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları ile Demirözü Barajı'nda yemek yemesinin ardından sona erdi.