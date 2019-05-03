Demirözü Kaymakamı Coşkun yeni seçilenlerle buluştu

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Coşkun'un yanı sıra İlçe Yazı İşleri Müdürü Halis Saltık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, göreve yeni seçilen İl Genel Meclis Üyeleri Birol Keskinoğlu, Ahmet Nebil Aydın, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Yeni görevlerinden ötürü il genel meclis üyeleri ve muhtarları tebrik eden Kaymakam Coşkun, yeni dönemde görev alan herkese başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Coşkun, yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantıya katılan muhtar ve il genel meclisi üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya katılan İl Genel Meclisi Üyeleri, kurum amirleri ve muhtarların da görüşlerini bildirmesinin ardından toplantı sona erdi.