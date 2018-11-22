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Demirözü Kaymakamı Coşkun'dan ilçedeki kurumlara ziyaret

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Toplum Sağlık Merkezi ve İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.


Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, ilk ziyaretini İlçe Müftülüğüne gerçekleştirdi.


İlçe Müftüsü Kerim Kaya ve kurum personeli tarafından karşılanan Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun müftülük binası ve çevresini gezerek incelemelerde bulundu. İlçe Müftüsü Kerim Kaya'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Demirözü Kaymakamı Çoşkun; buradan Toplum Sağlığı Merkezi'ne geçti.


Toplum Sağlığı Merkezi'nde Dr. Pınar İspirli ve kurum personeli tarafından karşılanan Demirözü Kaymakamı Coşkun burada muayene için bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Daha sonra Toplum Sağlığı Merkezini gezen Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Pınar İspirli'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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