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Demirözü'nde çocukların kızak keyfi

Bayburt’un Demirözü ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 13’e düşmesiyle kış çileye dönüşürken, çocuklar için eğlence oldu.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 13'e düşmesiyle kış çileye dönüşürken, çocuklar için eğlence oldu.


Demirözü ilçesinde yaşayan çocuklar, kendi imkanları ile yaptıkları kızaklarla sokak ve yollara akın ederek karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışının ardından gelen güneşli hava, özellikle çocukların işine yaradı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşıyorlar. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreyi aştığı Demirözü'nde, çocuklar eksi 13 dereceye aldırış etmeden kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğleniyorlar. Her defasında yorulmadan tepeye çıkarak kayan çocukların eğlencesi ilginç görüntüler oluşturdu.


Kızakla kaymanın eğlenceli olduğunu söyleyen çocuklar, “Yarıyıl tatilindeyiz. Hava çok soğuk olsa da kızakla kaymayı seviyoruz. Her defasında kızakları kaymak için yukarıya çıkarmak zor olsa da kızak kaymak çok eğlenceli oluyor. Kış mevsiminde en güzeli kızakla kaymak oluyor. Arkadaşlarımızla tatilin keyfini çıkarıyoruz” dediler.

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