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Demirözü'nde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

Demirözü’nde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Demirözü'nde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, kurum amirleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşımızın kabulünü anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti.


Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu "İstiklal Marşı'nın Kabulü" adlı tiyatro gösterimi ardından da okulun Müzik Öğretmeni Volkan Saymaz'ın hazırlamış olduğu müzik dinletisiyle 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı sona erdi.

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