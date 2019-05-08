Demirözü'nde ortaokul öğrencilerinden resim sergisi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Tuvalden Kaleme Gönülden Tele' adlı resim sergisi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda açılan sergiye Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'un yanı sıra kurum amirleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem tarafından yapıldı.

Resim sergisinin gezilmesinin ardından Müzik Öğretmeni Volkan Saymaz yönetiminde hazırlanan koro yöresel türküleri seslendirdi.