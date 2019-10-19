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Demirözü'nde yaya geçidi uygulaması yapıldı

Bayburt’un Demirözü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yayalara yönelik “Yaya Geçidi Uygulaması” yapıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yayalara yönelik “Yaya Geçidi Uygulaması” yapıldı.


Trafikte yaya güvenliğini sağlamak ve yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Demirözü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaya geçidi uygulaması yapıldı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ali Aydın, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.


Yapılan açıklamada, “Jandarma trafik ekiplerince yapılan uygulamada vatandaşlara, 2018 yılında yapılan değişiklikle sürücüler trafik ışığı olmayan trafik işareti ile belirlenmiş kavşaklarda ve yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduklarını, ancak karşıdan karşıya geçerken dikkat etmemiz gereken kuralların olduğunu ve karşıdan karşıya geçerken mutlaka yaya geçidi veya alt ve üst geçitlerini kullanmamız gerektiğini belirtildi. Ayrıca yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda araç sürücülerinin yayalara öncelik verme zorunluluğunun olduğunu, bu kurala uymayan sürücülere ise trafik idari para cezası uygulanacağı bilgisi verildi” denildi.


Yaya geçidi uygulaması, uygulamaya katılan yetkililer tarafından yayalara broşürler dağıtmasının ardından sona erdi.

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