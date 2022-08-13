Demirözü'ndeki piknik alanı doldu taştı gurbetçilerden tekne turlarına yoğun ilgi

Bayburt'a 32 kilometre uzaklıkta bulunan Demirözü ilçesindeki Diriliş Sosyal Tesisleri yerli turistlerin aynı zamanda da yurtdışından gelen gurbetçilerin uğrak noktası oldu. Dev salıncak, zipline parkurlarının da tamamlanmasıyla tesislere yoğun ilgi gösteren macera tutkunları, zipline ve dev salıncakla adrenalin dolu dakikalar yaşıyorlar. Özellikle piknik alanlarını dolduran yerli turistler ile yurtdışından gelen gurbetçiler hafta sonlarını ailecek temiz havada piknik yaparak geçiriyorlar. Pikniğini yaptıktan sonra Demirözü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Diriliş isimli teknede soluğu alan ziyaretçiler tekne turuyla baraj üzerinde adeta boğaz turu yaparcasına barajın tadını çıkarıyorlar. Demirözü'ne bağlı Beşpınar Köyündeki müzenin de sosyal tesisin yol güzergahında olması baraja ve piknik alanına olan ilginin artmasına neden oluyor. Müzeyi gezdikten sonra dönüş yolunda kısa bir mola veren vatandaşlar mangalını, semaverini yakarak, temiz havanın tadını çıkarıyorlar. Bununla birlikte yaz tatili için il dışından ve yurtdışından memleketlerine gelen vatandaşlar piknik alanlarına akın ederek yaz tatilinin keyfini doğada eğlenceli vakit geçirerek sürdürüyorlar. İstanbul'da yaşayan aslen Bayburtlu olan bir ziyaretçi ise memleketinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek herkesi Bayburt'u görmeye davet etti.

Ailesiyle birlikte piknik yapmaya geldiğini söyleyen vatandaş, "Yaz tatili için memleketimize geldik. Şu anda Demirözü Sosyal Tesislerindeyiz, ailemizle birlikte piknik yapmaya geldik. Yaz tatilini güzel bir şekilde memleketimizde geçiriyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum, herkese tavsiye ediyorum kendi memleketlerine muhakkak uğrasınlar. Toprak sevgisi, sevdası anlatılamaz bir duygudur. İmkanı olan kendi memleketine gitsin, memleketimde tatil yapsın. Aynı zamanda buradan herkesi Bayburt'a davet ediyorum. Bayburt'u gezsinler, gelmişken Demirözü Sosyal Tesisleri'ni, bu eşsiz doğayı görsünler " diye konuştu.