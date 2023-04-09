Depremzedelere yönelik seminer ve çocuk etkinlikleri düzenledi

Deprem sonrasında sosyal hayata entegrasyon ve telafi çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlik dizisinde ilk olarak ebeveynlere yönelik olarak "Travma Sonrası Çocuk ve Ergenlerle İletişim" başlıklı bir seminer gerçekleşti. Seminer çerçevesinde, travmaya duyarlı olan çocukluk ve ergenlik dönemlerinde tecrübe edilen deprem felaketi sonrası ebeveynlere düşen iletişim rolleri ve onarıcı iletişim tarzları aktarılarak katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

Çocuklara yönelik İkinci etkinlik kapsamında ise, Bayburt'un yüzyıllardır süregelen 15'i geleneği tanıtılarak, kostüm gösterileri, yüz boyama ve çeşitli oyunlar düzenlendi. Etkinlik sonunda çocuklara el yapımı oyuncaklar hediye edildi.

Etkinliğe üst yönetimi temsilen katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, "Deprem, öncesiyle, esnasıyla ve sonrasıyla değerlendirmemiz gereken bir süreç olarak hepimize farklı ödev ve sorumluluklar veriyor. Çünkü deprem, yalnızca sarsıntı anında olup biten ve atlatılan bir olgu değil. Onu atlatsak bile hepimizin ortak belleğinde uzun süreli izlere ve travmalara neden olması kaçınılmaz. Bu izleri silmek ise hayatı paylaşan bizlerin ortak sorumluluğu. Özellikle çocuk ve ergenlerin geleceği açısından önem arz eden travmalarla başa çıkmak, büyük bir halk sağlığı önceliği. Bugünkü seminer etkinliği temel olarak deprem sonrası etkilerle mücadelede ailelere düşen iletişimsel role ilişkin farkındalık ve bilgi düzeyi oluşturmaktı. Bu farkındalığı, çocuk oyunlarıyla tamamladık. Çünkü tek bir telafi mekanizmasıyla değil; hayatın her alanına hitap eden çok sayıda mekanizmayı aynı anda çalıştırmamız gerekiyor. Çocuklarımızı normal yaşama adapte etmek ve olağanüstü bu dönemi zaman zaman oyunlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Erdoğan'ın yanı sıra, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zehra Çakır, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gülşah Şeker, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Lokman Koçak ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Çingöz ile Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Elif Buse Ağın, Yağmur Karatay, Hilal Aktürk, Bahar Memiş ve Züleyha Aktürk katılarak katkı sundular.