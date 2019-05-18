Dereceyle mezun olan lisans öğrencilerinden Rektörlüğe ziyaret

2018-2019 Akademik yılında Bayburt Üniversitesi'ni dereceyle bitiren öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Birinciliği paylaşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Eren Ergün ve İlahiyat Fakültesi'nden Dilşat Rabia Ergezen ile üçüncülük derecesi alan Eğitim Fakültesi'nden Cennet Toz, Rektör Coşkun'u ziyaretlerinde eğitim hayatlarındaki katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Öğrencilerle kariyer planları hakkında sohbet eden Coşkun, akademik kariyer hakkında tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerden girişimci ve değerler inşa eden bir ruh taşımalarını isteyen Coşkun, Bayburt Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil edeceklerinden emin olduğunu dile getirdi.