Deredeki suyun yönünün değiştirilmesi planlanıyor

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın düştüğü değerlendirilen derede, ekiplerin daha rahat çalışması için suyun azaltılması konusunda planlama yapıldığını söyledi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zaman zaman hava koşulları, yağmur ve sisin çalışma şartlarını zorlaştırdığını belirtti. Özellikle arama kurtarmada görev yapan JÖAK, Erzurum'dan dahil olan JAK ve Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç ekibinin 7 ayrı noktada bugün de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Pehlivan, "Maalesef henüz ulaşamadık, bugün itibarıyla da ulaşamadık ama çalışmalar kesintisiz şekilde devam ediyor, edecek. Dün itibarıyla Abdulkadir kardeşimizin ayakkabısının tekine ulaşmıştık, daha öncesinde de tripoduna, mikrofonuna ulaşılmıştı." diye konuştu.

Vali Pehlivan, bugün ayrıca suyun yoğunluğunu dikkate alarak yönünü nasıl değiştirecekleri konusunda DSİ Bölge Müdürlüğüyle çalışma yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Suyun biraz daha yukarı bir kottan en azından azaltılması, arkadaşlarımızın rahat çalışması için azaltılması konusunda da bir planlama yaptı arkadaşlarımız. İSKİ Genel Müdürlüğüyle de İstanbul'la da görüştük. DSİ Bölge Müdürlüğümüzle inşallah müşterek bir çalışma yapacaklar ve suyu azaltmaya çalışacağız ve bunu başarırsak arkadaşlarımız, özellikle bu dik vadide daha rahat hareket edip bu alanı komple tarama imkanı elde edecekler."