İhlas Haber Ajansı

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Destek AFAD gönüllülerinin eğitimi başladı

Destek AFAD gönüllüleri eğitimi çerçevesinde Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında 25 kişiye AFAD personellerince eğitim verildi.


Eğitim öncesi konuşma yapan Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, bir afet durumunda gönüllülerin üzerine düşenleri yaptıktan sonra kendilerini tehlikeye atmaması çağrısında bulunarak afetler konusunda genel bilgiler verdi.


AFAD gönüllülerinin sorularını yanıtlayan Arslan, gönüllülere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. 8 gün boyunca devam edecek olan eğitim programının ilk gününde hafif arama kurtarma eğitimi, insani yardım psiko-sosyal destek eğitimi ve ilk yardım eğitimi konuları işlenerek eğitim sorunsuz tamamlandı.

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