Destek AFAD gönüllüsü eğitiminin son gününde 25 katılımcı eğitimi başarılı şekilde tamamladı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında 'Destek AFAD Eğitimi' çerçevesinde 25 kişiye verilen eğitimde sona gelindi.

8 gün boyunca AFAD personellerince verilen eğitimde 25 kişi eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayarak Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazandı. Eğitimin ilk günlerinde hafif arama kurtarma eğitimi başlığı adı altında gönüllülere genel arama kurtarma eğitimi, eğitim alanında yangın ve çadır eğitimi, afet farkındalık eğitimi verilmişti. Eğitimin son 3 gününde ise İnsani yardım ve psiko-sosyal eğitimi, ilk yardım farkındalık eğitimi verilerek eğitimler sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Destek AFAD eğitim gönüllülerine ilgilerinden ve başarılarından dolayı teşekkür eden Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, "2021 yılında afet eğitim yılı ve 2022 yılında afet tatbikat yılı olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz, bu çerçevede AFAD destek gönüllülerimiz var. Bu destek gönüllülerimizin 1'nci grubunun geçen yıl eğitimlerini tamamlamıştık, 25 kişilik 2'nci grubumuzun da hafta içerisinde eğitimleri başladı ve bugün itibariyle sona ermiş oldu. Bayburt ilimizde meydana gelebilecek afetlerle ilgili çalışmak üzere gönüllülerden oluşan ekiplerimiz tamamen afet ve acil durumlara hazırlanıyor, her konuda eğitiliyor. Eğitildikten sonra ise afet ve acil durumlarda görev alıyorlar. Ben bütün gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum aynı zamanda müdürlüğümüz personelleri olan eğitim veren arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah gönüllülerimiz çoğalır, sayıları artar" şeklinde konuştu. Bunun birlikte sınavları başarıyla geçen ve eğitimi tamamlayan destek AFAD gönüllülerine deprem çantası verildi.