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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu, ‘Erdemli Gençlik' konulu konferans verdi

Bayburt Üniversitesi Gençlik Buluşmaları Kapsamında düzenlenen ‘Erdemli Gençlik’ konulu konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.

Bayburt Üniversitesi Gençlik Buluşmaları Kapsamında düzenlenen ‘Erdemli Gençlik' konulu konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, gençlere örnek olarak Hz. Muhammed'in (SAV) hayatından kesitler anlattı.


Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte üstün ahlakın güvenilirliği, fedakarlığı ve haksızlık karşısında durmayı gerektirdiğini belirten Muslu, erdem konusunda en önemli ve güzel örneğin Peygamber Efendimiz olduğunu söyledi. Hz. Peygamberin hayatından örnekler sunan ve ‘Emin' yakıştırmasına atıfta bulunan Muslu, ailesiyle ilişkilerinde onlara çok değer verdiğini, annesine duyduğu sevgi ve hürmeti her fırsatta paylaştığını ifade etti. Gençlere ikili ilişkileri konusunda nasihat veren Muslu, doğru arkadaş seçimine yönelmeleri ve Kur'an-ı Kerim'i hayatlarının merkezine almaları gerektiğini dile getirdi. Muslu, İslam gençliğinin Peygamberin izinden gitmeyi ödev kabul etmesinin ve ibadetlerini aksatmadan yaşamasının önemine vurgu yaptı.


Muslu konuşmasının sonunda üç öğrenciyi programın ana teması hakkında konuşmak için sahneye davet etti ve öğrenciler üçer dakikalık konuşma gerçekleştirdi.


Konferans sonunda Muslu'ya plaket takdim etmek üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, davetlerini geri çevirmeyerek gençlere yol göstermesinden ve aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür etti.


Konferansa Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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