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Doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi

Bayburt’ta doğal hayat ’fotokapan’la görüntülendi.

Bayburt'ta doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi.


Bayburt merkeze bağlı Örence Köyü civarında araziye yerleştirilen fotokapana domuz sürüsü, kurt ve tilki yansıdı. Belirli zaman aralığında fotokapana yansıyan görüntülerde 15'e yakın domuz sürüsünün geçişi, 3 kurt ve 1 tilki yer aldı.


Doğu Karadeniz'de memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturması amaçlanan fotokapan çalışmasının, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tuttuğu belirtildi.

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