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Doğal ortamında aç kalan tilki yemek için köy konağına girdi

Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu Bayburt’ta yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, köy konağına girdi.

Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu Bayburt'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, köy konağına girdi.


Mevsim şartları nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, Karşıgeçit Köyünün içerisine kadar inerek vatandaşların bulunduğu köy konağına girdi. Burada tilkiyi gören vatandaşlar önce şaşırdı ardından karnını doyurmak için ekmek verdiler.


Tilkiyi ekmekle besleyen vatandaşlar bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydettiler.

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