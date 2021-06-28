Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Kuraklığın kendini iyice hissettirdiği Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt'ta 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 10, Ağrı'da 11, Ardahan'da 9, Iğdır'da 22, Erzincan'da 18 derece kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise Bayburt ve Kars'ta 29, Erzurum'da 30, Ağrı'da 32, Iğdır'da 37, Erzincan'da 33, Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.