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Doğu Karadeniz Bölgesinde sağanak yağış

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Trabzon, Rize ve Giresun'da 13, Artvin'de 12, Bayburt'ta 7 ve Gümüşhane'de 9 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklığın Bayburt, Trabzon, Giresun ve Rize'de 18, Artvin'de 23 ve Gümüşhane'de 20 derece olması öngörülüyor.

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