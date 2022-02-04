Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerin rektörleri bir araya geldi

Dr. Hüseyin Karaman'ın misafiri oldular.

Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan üniversite rektörlerinin bir araya geldiği toplantıda söz konusu üniversiteler arasındaki mevcut iş birlikleri değerlendirilerek yapılması planlanan yeni iş birlikleri üzerine görüşmeler yapıldı.

Bunun yanı sıra pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim etkinliklerinin genel durumu ve bu etkinliklerin kesintiye uğramadan sürdürülmesi, araştırma süreçlerinin herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam ettirilmesi sürecinde gereken sorumluluğun üstlenildiği ifade edildi.

Toplantıda alınan kararlar arasında, güz döneminde olduğu gibi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde de pandemi ile ilgili gerekli bütün önlemler alınarak eğitime hibrit/karma eğitim yöntemi ile devam edilmesi yer aldı. Söz konusu eğitim döneminde uzaktan eğitim ile yürütülen derslerin en aza indirilerek yüz yüze yürütülen derslerin artırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca bu tür toplantıların çeşitli konularda istişare edilmesi ve ortak karara ulaşılması adına önemli olduğu vurgulanarak iş birliğinin ve yardımlaşmanın düzenli olarak devamının sağlanmasının gerekliliği ifade edildi.