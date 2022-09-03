Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlara dikkat!

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m2), Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı (110 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.