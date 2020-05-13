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Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklığının hissedilir derecede artacağı Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Bayburt'ta 18,Trabzon'da 21, Rize'de 23, Giresun'da 24, Artvin'de 21, Gümüşhane'de 20 derece olacak.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise Kop Kayak Merkezinde 2 derece olarak kaydedildi.

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