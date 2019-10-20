İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr Batı ve Kuzey batılı yönlerden hafif, aralıklı olarak orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Trabzon'da 20, Bayburt, Rize ve Giresun'da 21, Artvin ve Gümüşhane'de 24 derece olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.