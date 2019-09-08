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Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.


Gün içerisinde Bayburt'ta 23, Aydıntepe'de 21, Demirözü'nde 21 derece olarak sıcaklık değerlerinin beklendiği belirtildi.

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