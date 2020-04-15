Doğu Karadeniz'e sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bugün bölgede hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgâr güney, kıyı kesimlerde zamanla kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek. Bölge yarından itibaren sağanak yağış etkili olacak. Bölgedeki tüm illerde yarın sağanak yağış beklenirken Bayburt Kop Kayak Merkezinde yağışların kara dönüşebileceği kaydedildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Gümüşhane Şiran'da eksi 2, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde sıfır, Kop Dağında da eksi 4 derece olarak kaydedildi.