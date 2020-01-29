Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Öte yandan buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Araç camları ve su birikintilerin buz tuttuğu Bayburt'ta ise gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 6 derece oldu. Kar kalınlığının 22 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 10 derece oldu.