Bayburt'ta Mart sonunda eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı. Dolaplara kaldırılan kışlıklar yeniden çıkartıldı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da 10- 15 derece birden düştü. Bir hafta öncesine kadar dolaplara kaldırılan kışlıklar yeniden çıkartıldı. Bayburt'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceye kadar geriledi. Gün içerisinde ise sıcaklık sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

“Yazı beklerken kış geldi”

Bayburtlu vatandaşlardan Sefa Koç, yaz mevsimini beklerken kışın geri geldiğini belirterek, “Havalar baya bir soğudu. Biz yazı beklerken tekrar kış geldi yeniden. Bayburt'un doğasında vardır soğuk olması. Biz havaların sıfırın altında 9-10 sıcaklıklarına düşeceğini hiç tahin etmedik. Yazı beklerken kış geldi, nasibimizde bu varmış. Yaz geliyor diye seviniyorduk ama tekrar montları giydik” diye konuştu.

Musa Çakmak ise eski zamanlarda çetin geçen kışlardan bahsederek, “Eski hesap, yaşlı insanlar böylesi mevsimleri bilir. Eski mevsimler zaman zaman kendilerini tekrar gösteriyor. İklimler değişse de tamamen yok olmuş değil. Bu yaşandığımız doğa olayı da eski mevsimlerin tekrarlamış hali. Şuan hava sıfırın altında, rüzgâr olduğu için yakıcı bir soğuk var. Bu bir doğa olayı sıcaklara alışmıştık ama havalar soğudu, biz bir şey yapamayız” dedi.

Öte yandan hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Bayburt için meteorolojiden zirai don uyarısında bulunuldu. Uyarıda, “Bölge genelinde kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.” denildi.