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DSİ Şube Müdürü Torun'dan Kaymakam Coşkun'u ziyaret

Bayburt Devlet Su İşleri Şube Müdürü Mustafa Koray Torun, Kaymakam Ömer Coşkun’u ziyaret etti.

Bayburt Devlet Su İşleri Şube Müdürü Mustafa Koray Torun, Kaymakam Ömer Coşkun'u ziyaret etti.


Bayburt DSİ Şube Müdürü Mustafa Koray Torun ve DSİ Şube Müdür Yardımcısı Bülent Kaya Demirözü İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun'a ziyarette bulundular. Kaymakam Coşkun, Şube Müdürü Mustafa Koray Torun'u kaymakamlık binası girişinde karşıladı. Kaymakamlık makamına geçen Torun ve Kaya, Kaymakam Ömer Coşkun ile bir süre sohbet etti.


Kaymakam Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayburt DSİ Şube Müdürü Mustafa Koray Torun' a teşekkür etti.

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