Dünya şampiyonu milli sporcu Şipal boksa veda etti

Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda düzenlenen gecede Türkiye Boks Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Ertuğrul Akagündüz bir selamlama konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şipal'in boks sporunda ülkemiz adına önemli başarılara imza atarak Türkiye ve Bayburt'a büyük gurur yaşattığını ifade etti.

Kendisi de eski bir boksör olan Başkan Pekmezci Bayburt'ta ilk boks kulübünün 1970'li yıllarda kurulduğunu belirterek kendi dönemlerindeki tecrübelerinden bahsetti.

Bayburt'un boks konusunda büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Başkan Pekmezci uluslararası platformda büyük başarılar elde eden sporculardan birçoğunun Bayburtlu olduğunu ve bunun kent için bir gurur kaynağı olduğunun altını çizdi. Başkan Hükmü Pekmezci daha sonra Türk boksuna yaptığı hizmetler anısına Önder Şipal'e plaket takdim etti.

Jübilenin düzenlenmesine katkıda bulunanlara yapılan plaket takdimi ve gerçekleştirilen müsabakaların ardından gece sona erdi.