Dünya Süt Günü çocuklara süt dağıtılarak kutlandı

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Demirer'in katılımı ile Aşağıkırzı köyünde 1 Haziran Dünya Süt günü etkinliği gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Dünya Süt Günü nedeniyle Aşağıkırzı İlköğretim Okulunda öğrencilere süt tüketimi hakkında bilgiler verilerek, süt tüketimlerini artırmak için süt dağıtıldı.

Beslenmenin temel kaynağını oluşturan süt ve süt ürünlerinin üretimini ve devamlılığını sağlayan yetiştiricilere teşekkür eden Köksal, "Eli öpülesi yetiştiricilerimizle ve sektör paydaşlarımızla gurur duyuyoruz. Hayati öneme sahip bu sektörümüzün daha da güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla yetiştiricilerimizin ve tüm paydaşlarımızın yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.

Çocuklar ise süt ve süt ürünlerini çok sevdiklerini söyleyerek süt tüketip, dans ederek keyifli vakit geçirdiler.