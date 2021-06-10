Dünyada gezilmesi gereken en iyi müzelerden biri: Kenan Yavuz Etnografya Müzesi

Avrupa'da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa medyası tarafından 2021 yılında Dünya'da gezilmesi gereken 7 müze arasında gösterildi.

2021 yılında Avrupa Müze Forumu (EMF/EMYA) tarafından Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa'nın ve İtalya'nın en çok okunan gazetesi Corriere Della Sera tarafından, Dünya'da gezilmesi tavsiye edilen 7 müzeden biri olarak gösterildi.

Bayburt'un Beşpınar köyünde Kenan Yavuz tarafından kurulan müze, 15 bin metrekare alan üzerinde 26 farklı mekandan oluşuyor, yaşanmışlıktan hareket edilerek kurulan müze için köylerden toplanan 5 bin ton moloz taş kullanıldı.

Dünya kültür mirası “Sılletto” ödülü Avrupa Müze Forumu tarafından verilen 6 ana kategori ödüllerden birisi ve bu ödül ilk kez Türkiye'de Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne verildi.

Müze kurucusu Kenan Yavuz yaptığı açıklamada, “Köyümüze amatör bir ruh ve sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğumuz müzemizin, Dünya'nın en prestijli ödülü ile taçlanması ve Avrupa'nın en çok okunan dergi ve gazetelerinde görülmesi gereken sayılı müzeler arasında gösterilmesi çok büyük bir gurur vesilesi bizim için. Ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmenin ve zirveye taşımanın verdiği sorumluluk ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“Biz kaldık, Anadolu kaldık” diyen Yavuz, “Kadim kültürümüzün hizmetkarı olmak için çıktığımız yolculuğun böylesine karşılık bulması bizi çok heyecanlandırıyor ve çalışma azmimizi attırıyor" ifadesini kullandı.