Dünyanın en tehlikeli yollarından bir olan Soğanlı Dağı'nda karla mücadele çalışması

Bayburt-Trabzon sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'nda karla mücadele çalışmalarında sona gelindi.

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, Bayburt-Trabzon sınırında yer alan Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunu, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5-6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmasını sürdürüyor. Yoğun mesai harcayan ekipler, bölgede mayıs ayına kadar yolun tamamını ulaşıma açmayı hedefliyor.

Ekipler insan boyunu aşan dev kar kütlelerini açarken, aynı zamanda etkili olan tipi ile de mücadele ediyor. İş makineleriyle, 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, sarp kayalık ve uçurumların yer aldığı bölgede, mayıs ayına kadar yolun tamamını ulaşıma açmayı hedefliyor.