EFOR projesi dahilinde uygulanan ölçme ve değerlendirme sınavları devam ediyor

sınıf öğrencilerinin tamamına eş zamanlı olarak uygulandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencileri uygun bilgi ve becerilerle donatarak ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarına hazırlamak ve öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir gelişim göstermelerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan proje ile ortaokul 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıf kademelerinde öğrenim gören tüm öğrenciler dönem boyunca yapılacak ortak sınavlardan ücretsiz olarak yararlanmakta.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İl Milli Eğitim yöneticileri, Bayburt'taki tüm liseleri ziyaret ederek okullarda gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme sınavlarının dördüncü uygulama sürecini yerinde takip etti. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte sınava dair değerlendirme yapan Rahmi Güney, sınıfları gezerek öğrencilerin sınav motivasyonuna dair gözlemlerde bulundu. Öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyerek ölçme ve değerlendirme sınavı için yapmış olduğu ziyaretlerini tamamladı.