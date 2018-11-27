Eğitim Fakültesi'nden ‘Öğretmenler Günü' etkinliği

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Emin Erdem, yaşam olarak tarif edilen beşeri serüvenin her noktasında öğrenme ve öğretmenin yer aldığını söyledi. Erdem, toplumsal ilerlemenin ön koşulu olan eğitimde, öğretmenlere düşen kutsal vazifenin bilincinde olduklarını ve öğrencileri bu bilinçle meslek hayatına hazırladıklarını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise, akademik yaşamı öncesinde Iğdır'da kısa süreli bir öğretmenlik deneyiminin olduğunu paylaşarak, öğretmenliğin meslekler üstü toplumsal ruhunun olduğunu belirtti. Coşkun ayrıca, bu tarz anlamlı etkinliklerin yıl geneline yayılarak öğrenciler ile öğretmenleri bir araya getirmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Etkinlikte birer konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, öğretmen denilince bir meslek gurubundan çok daha fazlasının anlaşıldığını ve herkesin anılarında yer alan öğretmen figürünün bunun en önemli göstergesi olduğunu aktardılar.

Konuşmaların ardından öğretmenliği konu alan şiirler ve müzik dinletisi öğrenciler tarafından sahnelendi. Etkinlikte, Rektör Coşkun'a bir sürpriz yapılarak öğretmenleri sahneye çağırıldı ve çiçek takdimi yapıldı. Ayrıca, Rektör Başdanışmanı ve Eğitim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu'ya da eğitici kimliği ve eğitim bilimine katkılarından dolayı çiçek sunuldu. Etkinlik, öğrencilerin ‘Öğretmen Andı'nı okumaları ile sona erdi.