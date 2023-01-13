Eğitim kurumlarında çalışanlara 'Öfke ve Stres Yönetimi' eğitimi verildi

Bayburt'ta destek hizmetler çerçevesinde eğitim kurumlarında çalışan yardımcı personel, kantin görevlileri, servis şoförleri ve güvenlik görevlilerine yönelik 'Öfke ve Stres Yönetimi' eğitimi verildi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul ve kurumlarda görev yapan personellere yönelik eğitimler verildi.

Eğitimlerde; öfke ve stres nedir, öfke kontrolünün sağlanması, öfke ve stresin uygun yöntemlerle nasıl ifade edebileceği konularında paylaşımlar yapıldı. İletişim, kurum kültürü gibi konulara da değinilen eğitimlerde yaşanmış örnekler ve uygulamalı etkinliklere de yer verildi.

Eğitimde katılımcılar, merak ettiği sorulara da yanıt bulma imkanı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yüz yüze ve online eğitimler veren Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenlerine ve eğitimlere katılan personellere teşekkürlerini iletti.