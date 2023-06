Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu Yılsonu Toplantısı gerçekleştirildi

Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu Yılsonu Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve eğitim kurumu müdürlerinin katılımıyla kapsamlı şekilde yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, açılış konuşmasında kurula seslenerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. “Maarif davamıza bir yıl daha hizmet etme şerefine nail olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte sizlerin desteği ve gayretiyle başta öğrencilerimiz olmak üzere eğitime gereksinim duyan her kesime hitap etmeye çalıştık. Öğrencilerimiz için doğru hedefler belirleyip onlara doğru kararlar almaları için rehberlik ettik. Okullarımızda, halk eğitimi merkezlerimizde, köy yaşam merkezlerimizde, evlerimizde, sokaklarımızda kısacası her yerde ve her daim; örgün ve yaygın eğitimlerle insanları hayata, gençlerimizi geleceğe hazırlamaya çalıştık.” dedi.

“Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın yanındayız”

Güney konuşmasının devamında, “Yaz tatilinden itibaren okullarımızın fiziki şartlarından donatımına, dönem içindeki eğitim öğretim faaliyetlerinden yerel ve ulusal projelere verdiğiniz desteğe, öğrenci öğretmen takibinden taşıma işlemlerine, DYK ve yaz kurslarından kış okullarına, merkezi sınavlardan rehberlik faaliyetlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlerden sportif başarılara, tören ve yarışmalardan yılsonu sergilerine, önceki dönemlerde yaşanan pandemiden 6 Şubat depremindeki özverinize. Adını sayamadığım daha nice fedakârlığınıza tanıklık ettik. El ele verdiğimiz bu süreçte bilginizle, tecrübenizle ve azminizle devletimizin ve yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın yanında oldunuz. Çalışmalarınızdan ve fedakârlıklarınızdan ötürü hepinizi kutluyorum. Emekleriniz var olsun, heyecanınız ve umudunuz daim olsun” diyerek okul ve kurum müdürlerine teşekkür etti.

“Bakanlık projeleri, ulusal ve yerel projelerde önemli adımlar attık”

Proje sürecine de değinen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Bakanlığımızın bu yıl uygulanan çok önemli projeleri vardı. Biz de Bakanlık projeleri doğrultusunda önemli adımlar attık. Ayrıca Avrupa Birliği projelerine ciddi katılımlar sağlayarak önemli dereceler elde ettik. Ayrıca yerel projelerimizle öğrencilerimizi bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan beslemeye özen gösterdik.” ifadelerine yer verdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen buluşma, gündem maddelerinin görüşülmesi ve ilgili birimlerce yapılan bilgilendirmelerin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.