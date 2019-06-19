Eğitim, sağlık ve tarım alanındaki yatırımlar Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında değerlendirildi

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Serdal Şeker ile İl Özel İdare Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Şube Müdür Vekili Muharrem Bekmezci katıldı.

Vali Pehlivan, son durumları hakkında detaylı bilgiler aldığı çalışmaların yakından takip edilerek proje, yatırım ve faaliyet süreçlerinin azami hassasiyetle yürütülmesi, zamanında bitirilmesi için gerekli işlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi hususunda ilgililere talimatlar verdi.

Toplantı kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerini dile getirmeleri, Vali Pehlivan'ın yatırımlara ilişkin olarak yaptığı tespit ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.