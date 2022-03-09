Eğitim ve Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarına asaleten atamalar gerçekleştirildi

Eğitim Fakültesi Dekanlığını vekâleten yürüten Prof. Dr. Sedat Maden ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığını vekâleten yürüten Prof. Dr. Metin Uçurum yeni dönemde, yürüttükleri bu görevlerine asaleten atandılar.

Gerçekleştirilen atamaların Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Maden, Prof. Dr. Uçurum'u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yürüttükleri görevlerine asaleten atanmaktan dolayı mutluluklarını belirten dekanlar ise bu kutlu görev için desteklerini esirgemeyen Türkmen'e teşekkürlerini ileterek, çalışmalarına daha büyük bir motivasyonla devem edeceklerini kaydettiler.