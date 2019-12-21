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E?itimde s?k?lan biber gaz?, yurttaki ??rencileri hastanelik etti

Bayburt’ta toplumsal olaylara m?dahale e?itimi s?ras?nda s?k?lan biber gaz?, yurtta kalan 29 lise ??rencisini hastanelik etti.

Bayburt'ta toplumsal olaylara m?dahale e?itimi s?ras?nda s?k?lan biber gaz?, yurtta kalan 29 lise ??rencisini hastanelik etti.


Olay, ak?am saatlerinde Bayburt merkez Zahid Mahallesi'nde meydana geldi. Al?nan bilgiye g?re, Polis Meslek E?itim Merkezi'nde yap?lan toplumsal olaylara m?dahale e?itimi s?ras?nda s?k?lan biber gaz?, r?zgar?n etkisiyle 50 metre yan tarafta bulunan E?itim Kamp?s?nde kalan lise ??rencilerini etkiledi. E?itim Kamp?s?ndeki yurtta kalan lise ??rencileri biber gaz?ndan birer birer rahats?zland?. Toplamda 29 ??renci olay yerine sevk edilen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?. ??rencilerin sa?l?k durumlar?n?n iyi oldu?u belirtildi.


Olayla ilgili tahkikat ba?lat?ld?.

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