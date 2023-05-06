Eğitimler belge töreni ve Şehir Müzesi gezisiyle tamamlandı

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Matematik Yılı Özel Çağrısı kapsamındaki "Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Matematik Öğretimi için Örnek Uygulamalar" adlı proje dâhilinde bir hafta boyunca devam eden eğitimler son gün belge töreni ve Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi ziyaretiyle tamamlandı.

Bilimsel bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ve üniversitelerinden gelerek Bayburt'ta misafir edilen akademisyenler ve öğretmenler, Bayburt Tasarım Beceri Merkezi ve Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki uygulama atölyelerinde çeşitli eğitimlere katıldı. Bir hafta süren eğitimlerde katılımcılar; Ar-Ge birimi öğretmenleri ve akademisyenlerin rehberliğinde bilgisayar laboratuvarı, drama atölyesi, resim atölyesi, tasarım atölyesi, gözlemevi ve müzelerde uygulamalı eğitimlerden geçti. Sınıf öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilere matematik öğretimine ilişkin bilgiyi görselleştirmeleri ve öğrencilerin bu bilgiyi etkileşimli uygulamalarla elde etmelerine hazırlık yapılan eğitimlerin ardından katılımcılar için belge töreni düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen törende katılımcı öğretmenlere belgeleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, belge töreninde yaptığı konuşmada “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Matematik Yılı Özel Çağrısı çerçevesinde sizleri Bayburt'ta misafir etmekten son derece memnun olduk. Yurdumuzun farklı illerinde görev yapan siz değerli eğitimcilerin burada olması ve bu girişime katkı sunmanız eğitim ailemiz ve özel eğitim gerektiren yavrularımız için önem arz ediyor. Burada aldığınız eğitimlerin ve Bayburt şehrini tanımış olmanızın sizlere değer katacağına inanıyorum.” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Bayburt Öğretmenevinde gerçekleşen belge töreninin ardından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Dede Korkut Şehir Müzesi ziyaret edildi.