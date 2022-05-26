Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

“Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 arttı”

Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.