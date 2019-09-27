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'El Ele Güvenli Geleceğe'

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri açtıkları stantla kente gelen üniversite öğrencilerine bilgilendirici broşürler dağıtarak birçok konuda bilgilendirme yaptılar.


Terörle Mücadele Büro Amirliği organizesinde 2019 yılı yükseköğrenim kurumları sınavlarına girerek Bayburt Üniversitesini kazanarak ile kayıta gelen öğrencilere bilgilendirme yaptıklarını belirten yetkililer, "Terör örgütleri faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, zararlı alışkanlıklar ve oluşumların öğrencilere yönelik propagandalarını etkisiz hale getirmek, öğrenci gençliği içerisinde eleman kazanmalarını engellemek, öğrenci ve velilerine kayıtlar esnasında yardımcı olabilmek amacıyla 'El Ele Güvenli Geleceğe' isimli proje kapsamında kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere broşür dağıtarak gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

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