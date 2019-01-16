Elektrik arızalarına 'kar motorlu' müdahale

Karadeniz'in en soğuk kentlerinden biri olan Bayburt'ta elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için büyük çaba harcanıyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarını kar motorlarıyla aşarak arızaları gideriyor.

Kar yağışının 7 ay boyunca etkisini sürdürdüğü ve hava sıcaklığının da sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte gece gündüz mesai yapan arıza ekipleri, kar motoru ve arazi araçlarıyla, zorlu arazi koşullarını aşıp herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışıyor.

Kentin "Mutlu-Gökpınar Enerji Hattı” üzerinde meydana gelen arızayı gidermek için yola çıkan görevliler kente 10 kilometre uzaklıktaki noktaya kar motoruyla gidebildi.

Görevliler, dondurucu soğuk ve şiddetli fırtınada direklere tırmanarak, 3 saat süren zorlu çalışmanın ardından arızayı çözdü. Aras EDAŞ arıza çalışanları, Bayburt'taki arızalara son teknolojik imkanları kullanarak anında müdahale ettiklerini belirterek,

"Uygun ekipmanlarımızla kar motorumuzla beraber buraya geldik. Arızanın olduğu noktayı tespit ettik. Şu andaki çalışmalarımız sonunda kesintisiz enerjiyi vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. Kış aylarında, coğrafya ve hava şartları zorluyor. Zorluklar var ama önemli olan abonelerimize kesintisiz enerji sunmak" dedi.

Saha personelinden Bünyamin Demirel her türlü arızaya anında müdahale edebildiklerini söyledi. Demirel zorlu kış şartlarının yaşandığı Bayburt'ta kesintisiz enerji vermek için büyük uğraşlar verdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Tabi ki şartlar zor ama sunulan teknolojik imkanlar da işimizi kolaylaştırıyor. Şu anda biz Mutlu-Gökpınar enerji nakil hattındayız. Burada iki tane izolatörümüzün kırıldığını tespit ettik. Dolayısıyla buraya enerji veremiyorduk. Kar motorumuzla geldik. Arızamızı bulduk. Sorun giderildi ve şu anda enerji vermeye hazır."