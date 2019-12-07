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Emniyet Müdürü Bodur'dan Kaymakam Coşkun'a iade-a ziyaret

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Kaymakam Ömer Coşkun’a iade-i ziyarette bulundu.

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Kaymakam Ömer Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.


Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'u, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun kaymakamlık binası girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. Misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Coşkun'a teşekkür eden Bodur, çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Coşkun ise, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'a görevinde başarılar temennisinde bulundu.


Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'a ziyareti sırasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney ve İlçe Emniyet Amir Vekili Veliaddin Özer eşlik etti.

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