Emniyet Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü kutlandı

Emniyet Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alper Çevik, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

Kutlama törenleri Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Sezayi Er tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada Emniyet Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü kutlayarak hayır, iyilik ve başarılara vesile olmasını diledi. Güvenlik ve asayiş hizmeti sağlayan kolluk birimlerinin görevleri esnasında birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını belirten Vali Pehlivan, “Emniyet birimlerimiz ve siz değerli emniyet mensubu kardeşlerimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, ülkemizin birliği ve dirliğine karşı yıkıcı emeller taşıyan suç ve suç örgütlerine karşı mücadele etmenin zorluklarını bire bir yaşıyorsunuz. Fakat dünden bugüne yılmadan,kararlılıkla bu mücadelenizi en iyi şekilde yerine getiriyorsunuz. Devletimizin milletiyle birlikte payidar kalması, daim ve kaim olması konusunda çok önemli katkılar ortaya koyuyorsunuz.” diye konuştu.

Vali Pehlivan Türk Milleti'nin teşkilatlanma becerisi yüksek bir toplum olduğuna dikkat çekerek, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Yüce Türk Milleti 2 bin 500 yıllık devlet geleneği içerisinde teşkilatlanmayı en iyi şekilde yapan milletlerin başında gelmektedir. Polis teşkilatının kuruluşu ve profesyonel bir yapıya kavuşturulması da tarih boyunca edinmiş olduğumuz bu üst düzey teşkilatlanma kabiliyetinin en güzel örneklerinden biridir. Çağın gerektirdiği yenilikler ve teknolojik imkânlarla kendini geliştiren Emniyet Teşkilatımız, bugünün ortaya çıkardığı yeni suç ve suç unsurlarına karşı da özverili bir şekilde görev icra etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kolluk birimlerinin suç ile mücadelede öncelikle önleyici kolluk hizmeti gibi hayati bir görev üstlendiklerine işaret eden Vali Pehlivan, “Bunun yanı sıra aynı öneme sahip adli görevlerde de bulunmaktadır. Suç ortaya çıktıktan sonra onu araştırmak, analiz etmek, suçluya ve suç unsurlarına ulaşarak adli birimlere teslim etmek gibi önemli vazifeleri başarıyla yerine getirmektedirler. Emniyet Teşkilatımız gerek asayiş hizmetleri, gerekse terörle mücadele konusunda canla başla mücadele ederken bir çok Şehidimiz ve Gazimiz olmuştur. Bu tören vesilesiyle aziz Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Gazilik şerefine nail olup ebediyete irtihal eden evlatlarımızı ve meslek mensuplarımızı da rahmetle anıyorum. Hayatta olan Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Onların hatıraları bizleri inşallah bir birimize daha sıkı bir şekilde kenetleyecek. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da suç ve suçluyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Siz vazife nöbetindeyken fedakar ailelerinizin de evde adeta nöbet beklediğini biliyorum. Onları da şükranla selamlıyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı,huzurlu,mutlu yarınlar temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ise Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden itibaren 174 yıldır adalet ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunan, birey ve toplum odaklı proaktif polislik hizmeti sunan örnek bir teşkilat olduğunu söyledi. Polis teşkilatının bundan sonrada şerefli mazisi ile milletinden aldığı güçle hizmetlerine devam edeceğini kaydeden Er, “Bu duygularla vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, üstün hizmet anlayışıyla görevlerini sürdüren mesai arkadaşlarıma ve aile fertlerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan daha sonra törene katılanlarla birlikte İl Emniyet Müdürü Sezayi Er'i makamında ziyaret ederek Emniyet Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla tebrik ve başarı dileklerini iletti.